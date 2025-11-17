Трамп нагрубил журналистке за вопрос о секс-скандале

Трамп назвал журналистку «отвратительным репортером» за вопрос о возможных связях с Эпштейном Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке на вопрос о возможных связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Во время пресс-конференции американский лидер назвал репортера «отвратительным» и обвинил СМИ в попытке дискредитировать его администрацию.

«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — заявил президент США, передает РИА Новости. Вопрос был задан в связи с заявлением конгрессмена-республиканца Томаса Масси о том, что призыв Трампа расследовать связи Эпштейна может быть попыткой скрыть собственную причастность. Ранее американский лидер требовал проверить участие экс-президента Билла Клинтона в скандале.