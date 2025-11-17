Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Украинский дрон атаковал подстанцию в Ульяновской области

В Ульяновской области отразили атаку БПЛА на энергообъект
17 ноября 2025 в 06:28
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Падение обломков не привело к нарушениям энергоснабжения и жертвам, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«В целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков», — предупредил глава региона в своем telegram-канале. Также сообщается, спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме без сбоев.

Это не первый случай попытки атаки БПЛА на объекты инфраструктуры Ульяновской области. Ранее в Вешкайме также была предотвращена попытка нападения на подстанцию, которая не привела к нарушениям электроснабжения и жертвам. Спецслужбы продолжают работу по обеспечению безопасности региона.

