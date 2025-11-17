Украинский дрон атаковал подстанцию в Ульяновской области
Падение обломков БПЛА не привело к нарушениям энергоснабжения в Ульяновской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Падение обломков не привело к нарушениям энергоснабжения и жертвам, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«В целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков», — предупредил глава региона в своем telegram-канале. Также сообщается, спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме без сбоев.
Это не первый случай попытки атаки БПЛА на объекты инфраструктуры Ульяновской области. Ранее в Вешкайме также была предотвращена попытка нападения на подстанцию, которая не привела к нарушениям электроснабжения и жертвам. Спецслужбы продолжают работу по обеспечению безопасности региона.
