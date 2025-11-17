Украинский дрон атаковал подстанцию в Ульяновской области

Падение обломков БПЛА не привело к нарушениям энергоснабжения в Ульяновской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области. Падение обломков не привело к нарушениям энергоснабжения и жертвам, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«В целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков», — предупредил глава региона в своем telegram-канале. Также сообщается, спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме без сбоев.