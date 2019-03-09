Самого старого жителя планеты нашли в Японии

Японка Канэ Танака признана старейшим жителем мира. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса. Сейчас женщине 116 лет.
«Канэ Танака из Фукуоки (Япония) была официально признана старейшим человеком в мире. На 9 марта ей 116 лет и 66 дней», — говорится в сообщении. Таким образом, женщина побила предыдущий рекорд своего соотечественника Джироемона Кимуры, прожившего 116 лет и 54 дня.
Как пишут argumenti.ru, официальная церемония внесения японки в книгу рекордов прошла в доме престарелых, где она живет уже 14 лет. Сама Канэ Танака считает, что секрет ее долголетия кроется в активном образе жизни и в саморазвитии: она всегда встает раньше других и любит играть в настольные игры.
Ранее в возрасте 113 лет в Японии скончался старейший мужчина планеты. Комиссия Книги рекордов Гиннеса до сих пор ищет ему замену.