В России утвердили закон, который поможет совсем отказаться от пенсий

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 15:38
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Общественно политический вернисаж. Челябинск., пенсионеры
Выплаты смогут получать мужчины начиная с 60 лет и женщины с 55 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Граждане предпенсионного возраста будут получать алименты от детей и бывших супругов. Выплаты смогут получать мужчины, начиная с 60 лет, и женщины с 55 лет. Законопроект Госдума приняла 12 марта в окончательном чтении. Ранее эксперты в разговоре с «URA.RU» высказывали мнение, что подобные поправки готовят россиян к полной отмене пенсий.

«Сегодня право взыскать алименты есть только у тех, кто достиг пенсионного возраста. Данный законопроект сохраняет в данном случае такое право с 55 лет для женщин, с 60 лет — для мужчин», — цитирует замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева «Российская газета». Авторы законопроекта считают, что инициатива максимально защитит права на социальное обеспечение граждан предпенсионного возраста.

Как Россию ведут к отмене пенсий

Опрошенные «URA.RU» эксперты предполагали, что такого рода изменения ведут к полной отмене пенсий. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный указывал, что данный законопроект перекладывает часть социальных обязательств с государства на детей пожилых россиян. А депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин уверен, что государство будет индексировать пенсии за счет уменьшения количества пенсионеров. Также он считает, что поправки — это попытка оправдаться перед населением и перенести ответственность за содержание пожилого человека на него самого и его семью.

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