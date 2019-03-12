Отказавшаяся от «Евровидения» украинская певица Maruv пообещала болеть за Россию

Украинская певица Анна Корсун, более известная, как Maruv, пообещала болеть за Россию на «Евровидении-2019». По словам самой исполнительницы, она будет поддерживать всех участников, однако к россиянину Сергею Лазареву у нее «особое отношение».
«Буду его поддерживать», — приводит слова Maruv «Национальная служба новостей». В прямом эфире в сети Instagram Корсун добавила, что это связано с тем что у них с Лазаревым есть «классная, интересная совместная история».
Певица также объявила, что больше не намерена участвовать в украинском национальном отборе на «Евровидение», потому что эта тема «пережила себя». «С темой этого конкурса надо завязывать», — цитирует Maruv «Царьград».
Ранее «URA.RU» рассказывало, что Украина отказалась от участия в ежегодном международном музыкальном конкурсе. Победительнице национального этапа «Евровидения» Maruv был предложен контракт, в соответствии с которым она должна была отказаться от выступлений в России. На это певица заявила, что не хочет быть «битой на политической арене». Она также подчеркнула, что больше не будет принимать участие в национальном отборе на «Евровидение», поскольку, по ее мнению, конкурс уже себя пережил и ним пора завязывать.
После этого от участия в конкурсе отказались группа Freedom-Jazz girls и группа Kazka, занявшие второе и третье места при национальном отборе. В итоге представлять Украину в израильском Тель-Авиве не будет никто.