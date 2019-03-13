В Кургане вновь пересмотрят приговор участникам «банды», которых судят уже пять лет

Курганский областной суд рассмотрит апелляцию стороны защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский областной суд 19 марта рассмотрит апелляционную жалобу по делу «банды Катайчика». Курганский авторитет Алексей Катайцев погиб в СИЗО (по официальной версии, покончил с собой) еще в 2014 году, однако вероятные члены его «банды» до сих пор ждут приговора суда. Их родственники и адвокаты уверены: дело полностью сфабриковано.

Присяжные в курганском областном суде оправдали фигурантов дела, однако это постановление затем отменил Верховный суд РФ. «Главное нарушение в том, что Верховный суд вернул дело в стадию предварительных слушаний в суд, однако дело вернули в прокуратуру, где сняли обвинение в бандитизме и похищении человека. Это дало возможность передать дело в районный суд, а не рассматривать его, как ранее, в суде присяжных. При этом обвиняемые два года сидели в СИЗО как банда, а теперь своим решением, получается, прокуратура это отменила», — заявила адвокат Наталья Мальсагова, которая представляет интересы одного из обвиняемых. В результате члены «банды» два года провели в СИЗО, затем три года — на свободе и были вновь взяты под стражу после нового приговора районного суда.

«Сами так называемые потерпевшие Андрей и Полина Мельниченко потерпевшими по делу себя не считают и в суде показали, что на них вообще никакого нападения не было», — отмечает адвокат Алексей Колегов. Защитники отмечают также, что на фигурантов (большинство в тот момент отбывали сроки) оказывалось давление, а в момент мнимого преступления одного из обвиняемых по месту жительства навещали сотрудники полиции. Позже в суде участковый заявил, что его подпись была подделана — это было принято судом без какой-либо экспертизы, отмечают адвокаты.

«URA.RU» продолжит следить за развитием дела.