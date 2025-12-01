Прокуратура требует пересмотра дела бизнесмена, построившего скандальную школу в Кургане
В Кургане рассмотрят жалобу на оправдательный приговор за крупнейшую школу
В Кургане прокуратура требует отменить оправдательный приговор для иногороднего бизнесмена Артура Седого, обвинявшегося в мошенничестве при строительстве самой большой школы. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы.
«Оправданного по делу о самой большой школе строителя Артура Седого ждет новое заседание по возражениям прокуратуры на приговор. Ведомство намерено вернуть дело на пересмотр», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. На сайте курганского горсуда значится информация, что на оправдательный приговор по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Артура Седого подано апелляционное представление прокурором. В конце прошлой недели оно поступило в Курганский областной суд.
Редакция связалась с адвокатом Артуром Габрелянцем, который защищал бизнесмена на процессе. Он рассказал, что обвинение собирается просить о пересмотре дела. Причиной называют якобы имевшиеся нарушения в ходе судебного следствия. На представление стороной защиты направлены возражения.
Бизнесмена следствие считало виновным в махинациях при закупе оборудования для строительства самой большой школы в регионе. Ущерб после закупа строителем у поставщиков оконных конструкций и системы вентиляции якобы превысил 11 миллионов рублей. Седой свою вину отрицал и называл себя пострадавшей стороной — поскольку достроил школу без выделения дополнительных средств из бюджета, при этом не получил по контракту от обанкротившегося экс-генподрядчика свыше 30 миллионов. Суд в середине октября оправдал руководителя строительной фирмы.
