Прокуратура требует пересмотра дела бизнесмена, построившего скандальную школу в Кургане

В Кургане прокуратура требует отменить оправдательный приговор для иногороднего бизнесмена Артура Седого, обвинявшегося в мошенничестве при строительстве самой большой школы. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы.

«Оправданного по делу о самой большой школе строителя Артура Седого ждет новое заседание по возражениям прокуратуры на приговор. Ведомство намерено вернуть дело на пересмотр», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. На сайте курганского горсуда значится информация, что на оправдательный приговор по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Артура Седого подано апелляционное представление прокурором. В конце прошлой недели оно поступило в Курганский областной суд.

Редакция связалась с адвокатом Артуром Габрелянцем, который защищал бизнесмена на процессе. Он рассказал, что обвинение собирается просить о пересмотре дела. Причиной называют якобы имевшиеся нарушения в ходе судебного следствия. На представление стороной защиты направлены возражения.