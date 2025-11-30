Логотип РИА URA.RU
В ЦПКиО в Кургане установили елку с особенной иллюминацией. Фото

30 ноября 2025 в 19:04
Новогодняя елка появилась в центральном парке Кургана

Новогодняя елка появилась в центральном парке Кургана

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане поставили новогоднюю елку, которая сияет благодаря дополнительной иллюминации. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Елка в парке сияет огнями ярче, чем в прошлом году. Дополнительная иллюминация создает настроение предстоящего праздника», — отмечают курганцы.

В Кургане продолжаются праздничные приготовления: в Центральном парке культуры и отдыха уже установили новогоднюю елку с иллюминацией, а в Заозерном районе монтируют 14-метровую каркасную конструкцию. До 25 декабря в городе также планируют обустроить каток и елку с светодиодным шатром на площади имени Ленина.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Новогодняя елка в ЦПКиО

Фото: читатель URA.RU

