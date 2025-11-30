В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане поставили новогоднюю елку, которая сияет благодаря дополнительной иллюминации. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Елка в парке сияет огнями ярче, чем в прошлом году. Дополнительная иллюминация создает настроение предстоящего праздника», — отмечают курганцы.

В Кургане продолжаются праздничные приготовления: в Центральном парке культуры и отдыха уже установили новогоднюю елку с иллюминацией, а в Заозерном районе монтируют 14-метровую каркасную конструкцию. До 25 декабря в городе также планируют обустроить каток и елку с светодиодным шатром на площади имени Ленина.