В ЦПКиО в Кургане установили елку с особенной иллюминацией. Фото
Новогодняя елка появилась в центральном парке Кургана
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане поставили новогоднюю елку, которая сияет благодаря дополнительной иллюминации. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Елка в парке сияет огнями ярче, чем в прошлом году. Дополнительная иллюминация создает настроение предстоящего праздника», — отмечают курганцы.
В Кургане продолжаются праздничные приготовления: в Центральном парке культуры и отдыха уже установили новогоднюю елку с иллюминацией, а в Заозерном районе монтируют 14-метровую каркасную конструкцию. До 25 декабря в городе также планируют обустроить каток и елку с светодиодным шатром на площади имени Ленина.
Новогодняя елка в ЦПКиО
Фото: читатель URA.RU
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!