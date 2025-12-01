Миллионный штраф, снос бани в Кургане и новые часы продажи алкоголя: топ новостей недели

Танец на мемориале обошелся жительнице Кургана в миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минувшая неделя в Курганской области запомнилась резонансными судебными и криминальными хрониками, включая нападение на базу отдыха и приговор за осквернение мемориала, а также важными решениями властей в сфере градостроительства и регулирования продажи алкоголя. На фоне происшествий и кадровых перестановок регион получил федеральную поддержку для повышения зарплат бюджетникам. Об этих и других резонансных новостях за неделю с 24 по 30 ноября — в материале URA.RU.

Миллионный штраф за танец на мемориале

Женщина, исполнившая танец на мемориале, признала свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Курганский областной суд вынес приговор жительнице города, обвиняемой в осквернении символов воинской славы. Женщина, исполнившая танец на мемориале погибших воинов, полностью признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 1,1 млн рублей, однако с учетом времени, проведенного под стражей, итоговая сумма была снижена до 1 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Налет вандалов на глэмпинг

В Юргамышском округе группа из пятерых мужчин устроила погром на территории базы отдыха, созданной с привлечением господдержки. Нападавшие разбили окна и двери сторожевого домика, распылили огнетушитель и травмировали охранника. Полиция задержала четверых подозреваемых, один скрылся. Владельцы оценивают ущерб в 500 тысяч рублей и связывают инцидент с возможными неформальными конфликтами, при этом сами гостевые домики не пострадали.

Продолжение после рекламы

Ограничение продажи алкоголя

Депутаты приняли закон, ужесточающий правила торговли спиртным Фото: Денис Моргунов © URA.RU





Депутаты областной думы приняли закон, ужесточающий правила торговли спиртным. С 1 марта 2026 года продажа алкоголя в магазинах будет разрешена только с 10:00 до 20:00. Кроме того, введен полный запрет на розничную продажу алкоголя в дни государственных и молодежных праздников, включая 9 Мая, День знаний, День России и Новый год (Рождество). Ограничения не коснутся общепита.

Ветеран СВО возглавил Щучанский округ

Алексей Новоселов, ветеран специальной военной операции, официально избран главой Щучанского муниципального округа. Депутаты местной думы проголосовали за его кандидатуру единогласно. Новоселов, который последние два месяца руководил округом в статусе временно исполняющего обязанности, опередил в конкурсе главу городского теротдела.

Очередной перенос сдачи первой пятизвездочной гостиницы

Строительство элитного отеля на улице Куйбышева снова затягивается: завершить работы в 2025 году, как планировалось ранее, не удастся. Застройщику предстоит возвести крышу, смонтировать панорамный эркер на шестом этаже и провести отделочные работы. По данным источников, открытие объекта перенесено на 2026 год.

Пожар на стройплощадке ЖК «Маяк»

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





В Заозерном районе произошло возгорание на крыше строящегося жилого комплекса «Маяк». Огонь охватил 86 квадратных метров кровли и строительных материалов. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Застройщик оценил ущерб как незначительный и заявил, что инцидент не повлияет на сроки сдачи дома и его безопасность.

Снос бани ради жилой застройки

Власти Кургана снесут муниципальную баню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Власти Кургана планируют снести муниципальную баню № 10 на улице Коли Мяготина, чтобы освободить участок под Комплексное развитие территории (КРТ). Здание признано аварийным, а посещаемость заведения, по данным мэрии, критически снизилась. Освободившуюся землю, вероятно, передадут застройщику для возведения нового жилого квартала.

Федеральные миллионы на зарплаты бюджетникам

Правительство РФ выделило Курганской области транш в размере почти 281 миллиона рублей. Эти средства являются дотацией и предназначены для частичной компенсации расходов регионального бюджета на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы.

Экс-замгубернатора Пугин требует компенсацию от Минфина

Пугин подал иск к Министерству финансов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU



