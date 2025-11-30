Шумков поздравил курганцев с Днем матери

Шумков отметил вклад матерей в воспитание детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей с Днем матери. Он пожелал женщинам счастья и благополучия. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«С праздником, дорогие наши мамы. Спасибо за заботу и любовь, которые дарите детям и внукам, воспитывая в них самые лучшие качества», — написал Шумков.