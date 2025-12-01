Депутаты одобрили снос аварийных бараков в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территорию в поселке Механический города Кургана, где расположены двухэтажные аварийные дома, отдадут под снос. Депутатами гордумы участок включен в программу комплексного развития территории. Об этом сообщили источники, приближенные к администрации города.

«В этих домах неоднократно топило подвалы, а двор — канализацией. Жители судились с управляющей компанией. Территорию в поселке Механический города Кургана, где сейчас расположены двухэтажные аварийные дома снесут», — рассказали инсайдеры.

На участке уже снесли старую муниципальную баню, на ее месте остался пустырь. В контексте правил землепользования и застройки здесь могут построить многоэтажки, социальные объекты, включая школу или поликлинику, объекты культурно-досуговой деятельности, парки, цирки, зверинцы, банк, кафе или гостиницу. Застройщик обязан расселить проживающих в аварийных домах, проект рассчитан на перспективу развития города.

Продолжение после рекламы

В пресс-службу администрации города отправлен запрос. Ответ ожидается.













































































1/20 Курган избавится от ветхих домов в Механическом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU



