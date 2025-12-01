Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Аварийные дома в поселке Механический Кургана отдадут под снос. Фото, видео

01 декабря 2025 в 08:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты одобрили снос аварийных бараков в Кургане

Депутаты одобрили снос аварийных бараков в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территорию в поселке Механический города Кургана, где расположены двухэтажные аварийные дома, отдадут под снос. Депутатами гордумы участок включен в программу комплексного развития территории. Об этом сообщили источники, приближенные к администрации города.

«В этих домах неоднократно топило подвалы, а двор — канализацией. Жители судились с управляющей компанией. Территорию в поселке Механический города Кургана, где сейчас расположены двухэтажные аварийные дома снесут», — рассказали инсайдеры.

На участке уже снесли старую муниципальную баню, на ее месте остался пустырь. В контексте правил землепользования и застройки здесь могут построить многоэтажки, социальные объекты, включая школу или поликлинику, объекты культурно-досуговой деятельности, парки, цирки, зверинцы, банк, кафе или гостиницу. Застройщик обязан расселить проживающих в аварийных домах, проект рассчитан на перспективу развития города.

Продолжение после рекламы

В пресс-службу администрации города отправлен запрос. Ответ ожидается.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/20

Курган избавится от ветхих домов в Механическом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU


Ранее власти Кургана приняли решение о сносе муниципальной бани в центре города. Свежий участок предоставят под проект комплексного развития территории. По данным источников землю с популярной баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.

Материал из сюжета:

Комплексная застройка в Курганской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал