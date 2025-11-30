Частный сектор в курганском поселке Придорожный временно остался без воды

Без воды остались дома в частном секторе Придорожного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частном секторе поселка Придорожный недалеко от Кургана временно отключили воду из-за аварии на сетях. Об этом рассказали представители «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода в поселке Придорожный на улице Восточная,10а без ХВС остается частный сектор», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании.