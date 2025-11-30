Частный сектор в курганском поселке Придорожный временно остался без воды
Без воды остались дома в частном секторе Придорожного
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В частном секторе поселка Придорожный недалеко от Кургана временно отключили воду из-за аварии на сетях. Об этом рассказали представители «Водного Союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода в поселке Придорожный на улице Восточная,10а без ХВС остается частный сектор», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании.
Отключение воды в поселке Придорожный произошло на фоне недавних проблем с водоснабжением в Кургане, где авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм привела к перебоям в подаче воды. В настоящее время водоснабжение в городе восстановлено.
