Частный сектор в курганском поселке Придорожный временно остался без воды

30 ноября 2025 в 15:44
Без воды остались дома в частном секторе Придорожного

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частном секторе поселка Придорожный недалеко от Кургана временно отключили воду из-за аварии на сетях. Об этом рассказали представители «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода в поселке Придорожный на улице Восточная,10а без ХВС остается частный сектор», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании.

Отключение воды в поселке Придорожный произошло на фоне недавних проблем с водоснабжением в Кургане, где авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм привела к перебоям в подаче воды. В настоящее время водоснабжение в городе восстановлено.

