Природа

В Курганской области из-за аномального тепла расцвели анютины глазки. Фото

30 ноября 2025 в 22:01
Теплая осень сбила с толку природу в Курганской области

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области из-за необычно теплой погоды расцвели анютины глазки. Местная жительница сфотографировала цветы в своем саду, расположенном у озера Болдинцево. Об этом сообщает telegram-канал «Короче, Курган».

Под Курганом посреди осени распустились цветы

Фото: Короче, Курган


«Зима отменяется: Анютины глазки расцвели в Кетовском округе. Цветочки наша подписчица засняла в саду возле озера Болдинцево», — передает telegram-канал «Короче, Курган».

В комментариях к публикации другие жители региона также поделились наблюдениями о природной аномалии. Некоторые пользователи рассказали о начавшемся цветении сирени и даже о проросшем в огороде сельдерее, что нехарактерно для этого времени года.

Ранее URA.RU сообщало, что будущий декабрь в Кургане может оказаться значительно теплее нормы: прогнозы показывают крупную зону повышенных температур над севером Казахстана и Курганской областью. Если прогноз сбудется, месяц станет «очень теплым» — отклонение средней температуры может превысить четыре градуса. Такие случаи за последние 30 лет происходили лишь шесть раз.

