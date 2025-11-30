Теплая осень сбила с толку природу в Курганской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области из-за необычно теплой погоды расцвели анютины глазки. Местная жительница сфотографировала цветы в своем саду, расположенном у озера Болдинцево. Об этом сообщает telegram-канал «Короче, Курган».

Под Курганом посреди осени распустились цветы Фото: Короче, Курган





«Зима отменяется: Анютины глазки расцвели в Кетовском округе. Цветочки наша подписчица засняла в саду возле озера Болдинцево», — передает telegram-канал «Короче, Курган».

В комментариях к публикации другие жители региона также поделились наблюдениями о природной аномалии. Некоторые пользователи рассказали о начавшемся цветении сирени и даже о проросшем в огороде сельдерее, что нехарактерно для этого времени года.

