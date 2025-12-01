Стало известно, какой будет зима в Курганской области
Курганцев ждет теплый декабрь и мало снега
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Среднесезонная температура воздуха в регионе предстоящей зимой окажется выше климатической нормы. Ожидается, что теплых дней будет значительно больше, чем морозных, а количество осадков сохранится в привычных пределах. Об этом сообщает метеорологический канал.
«Прогнозируется, что среднесезонная температура в Кургане составит −12 градусов, что на 2 градуса выше нормы. В течение зимы ожидается 57 дней с температурой выше нормы и 33 дня с температурой ниже нормы. Выпадет около 53 мм осадков, что находится в пределах нормы», — пишет telegram-канал «Погода 45».
По данным синоптиков, к концу сезона высота снежного покрова окажется ниже обычных значений и составит около 20–25 см, что объясняется потерей снега из-за теплого ноября. Самым теплым месяцем станет декабрь со средней температурой −8,9 градуса, а устойчивая метеорологическая зима наступит после 5 числа. В январе температурный фон также будет повышенным, превышая норму на 2,2 градуса. Февраль прогнозируется самым холодным месяцем зимы, однако его показатели останутся в рамках климатической нормы.
