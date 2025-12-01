Стало известно, какой будет зима в Курганской области

Курганцев ждет теплый декабрь и мало снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среднесезонная температура воздуха в регионе предстоящей зимой окажется выше климатической нормы. Ожидается, что теплых дней будет значительно больше, чем морозных, а количество осадков сохранится в привычных пределах. Об этом сообщает метеорологический канал.

«Прогнозируется, что среднесезонная температура в Кургане составит −12 градусов, что на 2 градуса выше нормы. В течение зимы ожидается 57 дней с температурой выше нормы и 33 дня с температурой ниже нормы. Выпадет около 53 мм осадков, что находится в пределах нормы», — пишет telegram-канал «Погода 45».



