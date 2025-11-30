В Кургане прогнозируется теплый декабрь

«Ожидается, что среднемесячная температура составит -11,9. Это на 1 градус выше нормы», — говорится в прогнозе Гидрометцентра России. Синоптики также уточнили, что количество осадков в Кургане будет в пределах нормы — до 19 мм. В целом на большей части Уральского федерального округа температура будет около и выше нормы. При этом на Европейской части России также будет тепло, а температура ниже нормы ожидается только в Сибири.