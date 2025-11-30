В Кургане прогнозируется теплый декабрь
Температура в декабре в Кургане будет выше нормы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане предстоящий декабрь, по прогнозам синоптиков, будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Ожидается, что среднемесячная температура составит -11,9. Это на 1 градус выше нормы», — говорится в прогнозе Гидрометцентра России. Синоптики также уточнили, что количество осадков в Кургане будет в пределах нормы — до 19 мм. В целом на большей части Уральского федерального округа температура будет около и выше нормы. При этом на Европейской части России также будет тепло, а температура ниже нормы ожидается только в Сибири.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском округе Курганской области из-за теплой погоды расцвели анютины глазки. Жительница сфотографировала цветы в своем саду у озера Болдинцево. Местные жители также отмечают необычное цветение сирени и рост сельдерея, что нехарактерно для этого времени года.
