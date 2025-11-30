Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Кургане прогнозируется теплый декабрь

01 декабря 2025 в 03:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура в декабре в Кургане будет выше нормы

Температура в декабре в Кургане будет выше нормы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане предстоящий декабрь, по прогнозам синоптиков, будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Ожидается, что среднемесячная температура составит -11,9. Это на 1 градус выше нормы», — говорится в прогнозе Гидрометцентра России. Синоптики также уточнили, что количество осадков в Кургане будет в пределах нормы — до 19 мм. В целом на большей части Уральского федерального округа температура будет около и выше нормы. При этом на Европейской части России также будет тепло, а температура ниже нормы ожидается только в Сибири.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском округе Курганской области из-за теплой погоды расцвели анютины глазки. Жительница сфотографировала цветы в своем саду у озера Болдинцево. Местные жители также отмечают необычное цветение сирени и рост сельдерея, что нехарактерно для этого времени года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал