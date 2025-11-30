Израильский паспорт, дочь-эмигрантка и продажа недвижимости: Геннадию Хазанову — 80

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий Фото: Лев Леонидович Медведев/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

В понедельник, 1 декабря 2025, Геннадию Хазанову исполняется 80 лет. Легендарный советский юморист, чей голос озвучивал попугая Кешу, а миниатюры заставляли смеяться всю страну, сегодня стал одной из самых противоречивых фигур российского шоу-бизнеса. От всенародного обожания до обвинений в предательстве — жизненный путь артиста полон неожиданных поворотов. Подробнее в материале URA.RU.

Детство Хазанова без отца и тайна на одной лестничной клетке

Геннадий Викторович Хазанов появился на свет в Москве 1 декабря 1945 года. Его воспитывала мать — Ираида Моисеевна, инженер по профессии, которая мечтала о сцене и выступала в народном театре при заводском ДК. Женщина растила сына одна, отец мальчика никогда не был частью их семьи.

Лишь спустя десятилетия выяснилась поразительная деталь биографии артиста. Его отцом оказался Виктор Григорьевич Лукачер — инженер и ученый в области радиосвязи. У мужчины были законная жена и дети, Геннадий появился на свет вне брака. Самое невероятное — с 1975 по 1982 год отец и сын жили в одном доме на улице Димитрова, в одном подъезде. Они встречались в лифте, проходили мимо друг друга, но Виктор Григорьевич ни словом, ни взглядом не выдал себя. Даже когда видел свою внучку Алису.

Ираида Моисеевна была женщиной с непростым характером и проблемами со здоровьем. Сам Хазанов признавался, что в детстве задавался вопросом: любит ли мать его самого или себя в нем. Как только появилась возможность покинуть родительский дом, будущий артист не раздумывая воспользовался этим шансом.

От слесаря до студента эстрадного училища: становление Хазанова

Хазанов в 1969–1971 годах работал конферансье в оркестре Леонида Утесова Фото: Тихие омуты (2000)/Россия/Мосфильм (Киностудия «Луч», Кинокомпания «Гулливер»), Студия «Тритэ» Никиты Михалкова/Режиссер Эльдар Рязанов

В школе Геннадий участвовал в художественной самодеятельности, посещал драмкружок в Доме пионеров. Мать записала сына в музыкальную школу имени Станиславского, где он осваивал фортепиано, но музыка его не увлекала. Душа тянулась к сцене, особенно к творчеству Аркадия Райкина, чьи выступления мальчик смотрел по телевизору, заучивая монологи наизусть.

После восьмого класса Хазанов устроился слесарем на радиозавод, а школу заканчивал вечером. Получив аттестат, он попытался поступить во все театральные вузы Москвы, но везде получил отказ. В Вахтанговском училище формулировка была особенно жесткой: нет юмора и темперамента. Потерпев фиаско, молодой человек поступил в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева.

Однако инженерная карьера его не прельщала. В МИСИ Хазанов стал активным участником студенческого КВН, и именно там родился его первый персонаж — студент кулинарного техникума. После третьего курса он бросил институт и, вспомнив совет Александра Ширвиндта, поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1969 году окончил его, обучаясь у народной артистки РСФСР Надежды Слоновой.

Всесоюзная слава и конфликт Геннадия Хазанова с эстрадой

С сентября 2018 года Хазанов входит в актерскую труппу Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Первые шаги в профессии Хазанов делал как конферансье в оркестре Леонида Утесова. Интересно, что до него с 1964 по 1969 год у Утесова работал Евгений Петросян. В 1971 году Геннадий перешел в Москонцерт, где пробовал себя в разных жанрах — от пародий до клоунады, но нашел себя в эстрадной репризе.

Переломным стал 1974 год — на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады он завоевал первую премию. Но настоящая всесоюзная известность пришла в 1975 году, когда по телевидению показали миниатюру «Студент кулинарного техникума» Аркадия Хайта. Страна мгновенно влюбилась в этот образ.

Хазанов блистал в пародиях, точно копируя Луи де Фюнеса, Льва Лещенко, Николая Озерова, Сергея Капицу и даже своего кумира Аркадия Райкина. Его монологи «Попугай», «Тараканы», «Учитель истории» стали хитами. Однако многие острые моменты попадали под цензуру. На живых концертах артист позволял себе импровизации, игнорируя ограничения, что не нравилось властям.

В 1983 году после миниатюры «Письмо генералу» на ноябрьском телевизионном огоньке Хазанова отстранили от работы. Он оказался фактически безработным, пока комиссия не приехала в Театр эстрады принимать заново весь его репертуар. С началом перестройки артист вернулся на экраны с номерами «Мастер Петухов» и «Брачные объявления».

Театральная карьера Хазанова и уход с эстрады

Хазанов лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года Фото: Mos.ru/wikimedia.org/CC BY 4.0

С 1990-х годов Хазанов неожиданно оставил эстраду и переключился на театр. Сам он объяснял это внутренним конфликтом с публикой, которая воспринимала его только как юмориста. В 1992 году режиссер Сергей Юрский пригласил его на сцену МХАТа в спектакль «Игроки» по Гоголю.

С 1997 года Геннадий Викторович возглавил Московский театр эстрады и остается на этом посту по сей день. Он сознательно превратил театр в прокатную площадку, не занимаясь режиссурой. Артист играл в постановках «Ужин с дураком», «Смешанные чувства», «Город миллионеров» в Ленкоме, где исполнял роль Сориано.

В 2018 году Хазанов дебютировал в роли мсье Динкеля на сцене Театра имени Вахтангова в спектакле Римаса Туминаса «Фальшивая нота». С сентября того же года он входит в труппу театра «Ленком Марка Захарова».

Хазанов обвинял своего современника Михаила Жванецкого в том, что тот своим талантом и самодостаточностью упразднил необходимость актера-исполнителя на эстраде, лишив многих артистов материала. Особенно пострадал Роман Карцев после смерти партнера в 1992 году. Хазанов констатировал: с разговорной эстрадой было покончено.

Попугай Кеша и роли Хазанова в кино

Геннадий Хазанов исполнил роль Сталина в телесериале «Фурцева» Фото: Фурцева (2011)/ Россия/Группа компаний GP/Режиссер Сергей Попов

В кинематографе Геннадий Хазанов запомнился не только игровыми ролями, но и озвучкой. Самая известная его работа — голос попугая Кеши в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). Он также озвучил всех героев в «Леопольде и золотой рыбке» и комментатора в девятом выпуске «Ну, погоди!».

Регулярно появлялся в детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Особенно запомнился эпизод «Как сейчас помню…» (1975), где сыграл учителя литературы Валерия Евгеньевича, и выпуск «40 чертей и одна зеленая муха» (1984) в образе учителя грамматики.

В полнометражных фильмах Хазанов снимался реже. Первая значимая роль — комиссар Жюв в спектакле-фильме «Волшебный фонарь» (1976). Затем были главная роль Марата в комедии Николая Досталя «Маленький гигант большого секса» (1992), участие в мелодраме Эльдара Рязанова «Тихие омуты» (2000).

На телевидении артист снимался в сериалах «Моя прекрасная няня» (2004-2006) в роли Жореса Клещенко, «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007), где сыграл Моисея Соломоновича Сталина. Эту же роль он исполнил в сериалах «Приказано уничтожить! Операция „Китайская шкатулка“ (2009) и „Фурцева“ (2011). В 2015 году появился в образе Аркадия Райкина в сериале „Джуна“.

Личная жизнь Геннадия Хазанова

Злата Эльбаум: союз на всю жизнь

Хазанов является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Okras/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

В 1969 году в театральной студии МГУ «Наш дом», которую возглавлял Марк Розовский, Геннадий познакомился со Златой Иосифовной Эльбаум. Девушка работала помощницей режиссера. Через несколько месяцев знакомства начался роман.

Мать Златы, воспитывавшая дочь одна после ареста мужа в 1937 году, была категорически против этого союза. Но молодых людей это не остановило. 25 декабря 1970 года они поженились. Свидетелем на свадьбе со стороны жениха был Леонид Утесов.

В 1974 году в семье родилась дочь Алиса. Она окончила Московское хореографическое училище и могла стать балериной, но из-за травмы связок ушла со сцены. В конце 1990-х перестала работать артисткой балета и хореографом, позже выучилась на актрису и стала кинорежиссером.

В 1987 году семья пережила страшный момент — во время возвращения из США их самолет, вылетевший из Вашингтона, внезапно вернулся на землю из-за технической неисправности. Оказалось, что в случае взлета лайнер был бы неспособен безопасно приземлиться.

Злата Эльбаум впоследствии стала успешной предпринимательшей, занималась торговлей, строительством, ресторанным бизнесом и сдачей недвижимости в аренду. По декларации за 2021 год, она заработала 24 миллиона рублей — почти вдвое больше мужа.

Семейный бизнес Хазановых в государственном театре

С 2003 года Геннадий Хазанов возглавляет Театр эстрады. За годы работы театр заключил сотни контрактов, некоторые из которых выглядят неоднозначно. В январе 2013 года, сразу после повторного назначения на должность, бюджетный театр подписал договор аренды театрального оборудования на три года стоимостью 41,3 миллиона рублей. Контрагентом выступило ИП Эльбаум Злата Иосифовна — супруга художественного руководителя.

Интересно, что индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано всего за два месяца до подписания контракта — в ноябре 2012 года. Деятельность ИП указана как сфера искусства, организация мероприятий и сдача в аренду театрального оборудования.

Дочь-эмигрантка

Единственная дочь Хазановых Алиса вышла замуж за финансиста Давида Баумана, обеспечившего ей достойный уровень жизни. Сейчас она проживает между Лондоном и Берлином, воспитывает двух дочерей — Мину и Эву.

В интервью Татьяне Лазаревой* (признана Минюстом РФ иноагентом) 51-летняя дочь Хазанова заявила, что гордится тем, что воспитала детей-иностранцев, которых нельзя относить к русским. По ее словам, комфортнее всего они общаются по-английски.

От Ельцина до Путина: политические метаморфозы Хазанова

Хазанов поддерживал на президентских выборах Бориса Ельцина в 1993 году, а в 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org/CC BY 4.0

Геннадий Хазанов всегда старался держаться поближе к власти. В апреле 1993 года во время политического кризиса он поддержал президента Бориса Ельцина в противостоянии с Верховным Советом, приняв участие в кампании «Да-да-нет-да». В октябре того же года поддержал силовой разгон Верховного Совета, на юмористическом фестивале «Золотой Остап» в образе персонажа Райкина высмеивал сторонников парламента.

В марте 1994 года артист подписал заявление о создании партии «Демократический выбор России» Егора Гайдара. На выборах 1996 года был доверенным лицом Бориса Ельцина. В 2000 году подписал письмо в поддержку Владимира Путина с его инициативой возвращения к советскому гимну. В 2012 году вновь стал доверенным лицом Путина на выборах президента.

В марте 2014 года Хазанов поддержал присоединение Крыма, подписав соответствующее письмо президенту. На своем 70-летнем юбилее артист был приглашен в Кремль.

Израильский паспорт Хазанова и пророчество Жириновского

В 1990-е годы семья получила израильское гражданство и приобрела коттедж рядом с Тель-Авивом. Еще в 1992 году Владимир Жириновский поднял вопрос о двойном гражданстве в споре с Хазановым, припомнив ему паспорт гражданина Израиля. Артист парировал, что живет в России и имеет российское гражданство.

Жириновский отвечал тогда: второе гражданство берут предатели Отечества, подлецы, диверсанты, все, которые рушат государство. Пылкий спич политика встретили смехом, но его слова оказались пророческими.

Хазанов получил даркон — израильский заграничный паспорт, позволяющий въезжать более чем в 150 государств без визы. Однако впоследствии ему предоставили лессе-пассе — проездной документ с меньшими возможностями. После этого артисту не выдали визу в Великобританию.

Латвийские каникулы и философия патриотизма

После начала СВО в 2022 году Хазанов уехал в Латвию, где прожил почти год. У семьи есть дорогая недвижимость в элитном жилом комплексе «Юрмальская волна» на берегу Балтийского моря. Стоимость трехкомнатной квартиры в этом комплексе достигает 60 миллионов рублей. Рядом находится концертный зал «Дзинтари», где певица Лайма Вайкуле проводит ежегодный фестиваль для российских знаменитостей, покинувших страну.

Официально это называлось летним отпуском, хотя длился он подозрительно долго. Артист заявлял в беседе с Тeleprogramma.pro, что никуда не эмигрировал, ссылаясь на летние каникулы. Директор Ленкома Марк Варшавер объяснял, что Хазанов находился на лечении.

В последние годы Хазанов большую часть времени продолжает проводить за границей, хотя формально отрицает эмиграцию. Артист объяснял в беседе с РБК, что не может жить нигде, кроме Москвы и Юрмалы, поскольку не может существовать вне русского языка.

Продажа Хазановым недвижимости на 706 миллионов

В октябре 2025 года стало известно, что Хазанов продал практически всю свою недвижимость в России. Он избавился от квартиры площадью 246 квадратных метров на Малой Молчановке за 237 миллионов рублей, квартиры в 255 квадратов на Спиридоновке за 232 миллиона, квартиры в 114 квадратов на Серафимовича за 102 миллиона и дома в Подмосковье.

Всего сумма сделок составила около 706 миллионов рублей. В собственности осталась лишь скромная однокомнатная квартира в 39 квадратных метров на Люсиновской за примерно 21 миллион.

Когда журналисты встретили Хазанова после спектакля с вопросами о продаже имущества, артист отвечал неохотно, заявив, что продал не все и много еще осталось. У дома на Арбате ситуация обострилась — Хазанов ударил по камере настойчивого журналиста и несколько раз толкнул его, произнося: иди отдыхай, ты почему ко мне подошел. Стас Садальский поиронизовал над ситуацией: никуда не собирается, но недвижимость продал — значит, что-то Геннадий знает, что другие не знают.

Награды и здоровье Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов уже несколько лет страдает от проблем со здоровьем Фото: Лужков (2021)/Россия/Режиссер Евгений Рожков

Геннадий Хазанов является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней (2000, 2005, 2010, 2015). В 1988 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1991-м — народного артиста РСФСР. В 1996 году стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за концертные программы последних лет.

Летом 2020 года поклонников потрясла новость о госпитализации артиста из-за проблем с сердцем. Слухи множились, доходя до сообщений о его смерти. На самом деле Хазанов проходил плановое обследование в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева после того, как ему стало плохо на сцене. Была проведена операция на открытом сердце с установкой кардиостимулятора. Несмотря на проживание за границей, артист продолжает получать зарплату в Театре эстрады, участвовать в телепроектах и давать концерты в России.

