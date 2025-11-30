Логотип РИА URA.RU
В центре Кургана жители хотят перекрыть двор частным шлагбаумом

30 ноября 2025 в 12:06
Курганцы просят разрешение на установку шлагбаума

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жильцы дома №126 на улице Гоголя в Кургане провели собрание и решили попросить у мэрии разрешение на установку шлагбаума. Они жалуются, что через двор быстро ездят машины и это создает угрозу безопасности детей. Об этом говорится в обращении.

«В целях безопасности детей нашего дома на улице Гоголя, 126 просим разрешить установку ручного шлагбаума, который будет ограничивать движение посторонних машин через наш двор. Протокол общего собрания собственников и фото образца шлагбаума прилагаем», — сообщается на сайте «Обратись».

В горадминистрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее курганцы жаловались на опасную дорогу в районе набережной Тобола. Власти обещали устранить проблему.

