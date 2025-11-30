Нейросеть одела завод «Синтез» и его продукцию в пряжу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод «Синтез» присоединился к популярному интернет-тренду по обработке изображений искусственным интеллектом в вязаном стиле. С помощью нейросети предприятие показало, как выглядели бы его территория и внутренние помещения, если бы они были созданы из пряжи. Об этом сообщается в группе предприятия.

«Вдохновились трендом, в котором города и объекты становятся вязаными. Решили показать в таком же стиле и завод „Синтез“. Нейросеть представила производственные цеха, где кипит работа, столовую с привычной атмосферой, любимый сотрудниками клуб, аллею молодоженов предприятия», — отмечается в группе «Синтез Курган Биннофарм Групп» в соцсети «ВКонтакте». В дополнение к интерьерам и экстерьеру завода, искусственный интеллект обработал изображения выпускаемых лекарственных препаратов, которые также стали частью уютной композиции.

























1/7 Курганский завод «Синтез» превратился в вязаный мир благодаря нейросети Фото: ВК Синтез