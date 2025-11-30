Нейросеть «связала» курганский завод «Синтез» в рамках популярного тренда. Фото
Нейросеть одела завод «Синтез» и его продукцию в пряжу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский завод «Синтез» присоединился к популярному интернет-тренду по обработке изображений искусственным интеллектом в вязаном стиле. С помощью нейросети предприятие показало, как выглядели бы его территория и внутренние помещения, если бы они были созданы из пряжи. Об этом сообщается в группе предприятия.
«Вдохновились трендом, в котором города и объекты становятся вязаными. Решили показать в таком же стиле и завод „Синтез“. Нейросеть представила производственные цеха, где кипит работа, столовую с привычной атмосферой, любимый сотрудниками клуб, аллею молодоженов предприятия», — отмечается в группе «Синтез Курган Биннофарм Групп» в соцсети «ВКонтакте». В дополнение к интерьерам и экстерьеру завода, искусственный интеллект обработал изображения выпускаемых лекарственных препаратов, которые также стали частью уютной композиции.
Курганский завод «Синтез» превратился в вязаный мир благодаря нейросети
Фото: ВК Синтез
Ранее URA.RU сообщало, что курганский завод «Синтез» выпустил новое противовирусное средство для лечения и профилактики ВПЧ и герпеса, и оно уже появилось в аптеках по всей России. Одновременно в продажу поступили еще два препарата из гинекологической линейки — контрацептив и средство для восполнения дефицита прогестерона.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!