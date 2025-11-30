Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Нейросеть «связала» курганский завод «Синтез» в рамках популярного тренда. Фото

01 декабря 2025 в 00:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нейросеть одела завод «Синтез» и его продукцию в пряжу

Нейросеть одела завод «Синтез» и его продукцию в пряжу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод «Синтез» присоединился к популярному интернет-тренду по обработке изображений искусственным интеллектом в вязаном стиле. С помощью нейросети предприятие показало, как выглядели бы его территория и внутренние помещения, если бы они были созданы из пряжи. Об этом сообщается в группе предприятия.

«Вдохновились трендом, в котором города и объекты становятся вязаными. Решили показать в таком же стиле и завод „Синтез“. Нейросеть представила производственные цеха, где кипит работа, столовую с привычной атмосферой, любимый сотрудниками клуб, аллею молодоженов предприятия», — отмечается в группе «Синтез Курган Биннофарм Групп» в соцсети «ВКонтакте». В дополнение к интерьерам и экстерьеру завода, искусственный интеллект обработал изображения выпускаемых лекарственных препаратов, которые также стали частью уютной композиции.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/7

Курганский завод «Синтез» превратился в вязаный мир благодаря нейросети

Фото: ВК Синтез

Ранее URA.RU сообщало, что курганский завод «Синтез» выпустил новое противовирусное средство для лечения и профилактики ВПЧ и герпеса, и оно уже появилось в аптеках по всей России. Одновременно в продажу поступили еще два препарата из гинекологической линейки — контрацептив и средство для восполнения дефицита прогестерона. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал