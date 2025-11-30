Курганские школьники проводили бывшего выпускника на фронт в зону СВО

Боец уходит на фронт в зону спецоперации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Школьники в селе Каширино Кетовского округа встретились с выпускником Виктором Поповым, который уходит на фронт. Об этом рассказали представители властей округа в соцсети.

«В гостях Каширинской школы побывал бывший ученик Виктор Попов. Он отправляется в зону СВО. Ребята побеседовали с Виктором, высказали ему свои пожелания», — сообщается в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте».

Школьники пожелали будущему бойцу мужества. Они хотят, чтобы парень вернулся домой живым.