Курганские школьники проводили бывшего выпускника на фронт в зону СВО
Боец уходит на фронт в зону спецоперации
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Школьники в селе Каширино Кетовского округа встретились с выпускником Виктором Поповым, который уходит на фронт. Об этом рассказали представители властей округа в соцсети.
«В гостях Каширинской школы побывал бывший ученик Виктор Попов. Он отправляется в зону СВО. Ребята побеседовали с Виктором, высказали ему свои пожелания», — сообщается в паблике администрации в соцсети «ВКонтакте».
Школьники пожелали будущему бойцу мужества. Они хотят, чтобы парень вернулся домой живым.
Встреча школьников с уходящим на фронт бойцом — одно из многих событий, связанных со СВО. Государство активно создает условия для самореализации ветеранов: они получают новые профессии, участвуют в политике, становятся наставниками для молодежи. Например, некоторые ветераны проводят «Уроки мужества» и помогают адаптироваться к мирной жизни.
