В Перми на автомобиль «Яндекс.Такси» с крыши многоэтажки рухнула снежная глыба. В комментариях к инциденту жители краевой столицы усмотрели «вмешательство свыше».
Снимок занесенной снегом машины опубликован в сообществе «Подслушано Пермь». В комментариях к посту пользователей вспомнили о многочисленных инцидентах с участием водителей «Яндекс. Такси» в Перми: «Яндекс такси никогда не везло», «Это карма, не иначе», «Снег специально ждал, когда подъедет Яндекс.Такси», «Просто громко хлопнул дверью», — пишут комментаторы. Позже нашлась и владелица автомобиля — девушка сообщила, что машина после «встречи» со снегом не пострадала.
Ситуация с уборкой снега в Прикамье вызывает недовольство жителей на протяжении всей зимы 2018-2019. В феврале и марте «URA.RU» сообщало о нескольких случаях падения снежных глыб на людей и автомобили. В ситуацию уже вмешалась прокуратура Перми, потребовавшая от муниципальных властей найти виновников снежного коллапса. Чиновники в ответ заявили, что делают все возможное, но есть и непредвиденные трудности.