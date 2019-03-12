Силовики потребовали от мэрии Перми найти «виновников» гололеда

Прокуратура Перми потребовала от городской администрации найти виновных в ситуации с гололедом на улицах города. В ходе проверки, проведенной ведомством, выяснилось, что главы районов не контролировали работу подрядчиков, отвечающих за уборку улиц.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Перми, с 7 по 9 марта в ведомство поступили многочисленные жалобы от пермяков, получивших травмы в результате падений в местах общественного пользования. По каждому случаю ведомство организует отдельную проверку. Помимо отсутствия контроля за работой подрядчиков, надзорные органы отметили плохое взаимодействие руководителей городских районов с медучреждениями.
Ситуация с уборкой снега в Прикамье вызывала недовольство жителей на протяжении всей зимы 2018-2019. В понедельник, 11 марта, «жертвой» гололеда стала замминистра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх. Чиновница поскользнулась и упала неподалеку от здания краевого правительства. По неподтвержденной информации, она получила перелом ребер. В этот же день депутат гордумы Надежда Агишева опубликовала фото офиса коммунальщиков в Свердловском районе — на снимке видно, что вход в здание заледенел.