Снег рухнул ранним утром ФОТО «ЧП ДТП Пермь»

В одном из дворов Перми с крыши рухнула снежная масса. В результате несколько автомобилей было серьезно повреждено.

Фото с места инцидента опубликовано в городском сообществе «ЧП ДТП Пермь». По информации паблика, снег рухнул во дворе дома по улице Островского, 69. На снимке видно, что у одного из автомобилей повреждена крыша.

Комментаторы в городских пабликах отнеслись к ситуации с юмором и порадовались, что пострадали только машины. «Джекпот», «Не завидую коммунальщикам, попали», «Обильное выпадение осадков автомобилистов. Просьба сегодня не выезжать на личном автотранспорте», «Ладно хоть в машине никто не спал в этот момент — очнулся бы в берлоге» — отмечают горожане.

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