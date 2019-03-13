В США одобрили законопроект о раскрытии доходов Путина

В США намерены добиться раскрытия доходов Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрила законопроект, который заставит главу Национальной разведки обнародовать данные о размере доходов и имуществе президента России Владимира Путина.

Закон, как пишет ТАСС, носит название «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Если документ будет принят Сенатом Конгресса, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу. В этом случае руководитель Нацразведки должен будет включить в свой доклад «известные источники дохода» Путина, а также используемые им «посредники и подставные компании».

Более того, в доклад попадут должностные лица и бизнесмены, которых Вашингтон приписывает к числу олигархов. О самой инициативе, напомним, стало известно в конце февраля. Авторами документа объясняли необходимость принятия закона тем, что Россия якобы принимала попытки подорвать американскую демократию. Инициатива, в свою очередь, должна стать ответом. В 2017 году, по официальным данным, доходы Путина составили 18,7 млн рублей.