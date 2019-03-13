Тюменский аэропорт Рощино требует долги с «дочки» Utair

Сумма претензий — около 1 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Аэропорт Рощино в Тюмени выступил с иском к авиакомпании «Турухан» (учредитель — АО «Ютэйр-Вертолетные Услуги»). Авиахаб хочет получить с дочки Utair почти один миллион рублей.

«Иск подан для взыскания задолженности за услуги по обслуживанию воздушных судов, в частности, за наземное и аэропортовое обслуживание. Все авиакомпании, как правило, вовремя оплачивают оказанные им услуги, но „Турухан“ этого не сделал», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Рощино.

В авиакомпании «Турухан» не смогли прокомментировать ситуацию с задолженностью перед Рощино и попросили обратиться за разъяснениями в Utair. Редакция направила запрос в пресс-службу перевозчика.

Согласно сервису «Контур.Фокус», авиакомпания заключила договоры по госконтрактам на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Исковое заявление поступило 12 марта в Арбитражный суд Тюменской области. Предварительное судебное заседание по делу пока не назначено.