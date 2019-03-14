13 марта 2019

СМИ: у певицы Началовой отказали почки

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 07:14
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Ранее певицу ввели в искусственную комуфото: julianachalova, Instagram

У российской певицы Юлии Началовой, которая сейчас находится в одной из московских больниц на лечении, отказали почки. Об этом «Федеральному агентству новостей» сообщил источник в медучреждении.

«У Началовой развилась почечная недостаточность. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое», — сообщает источник издания. Также он уточнил, что артистку ввели в искусственную кому.

Артистку доставили в больницу 8 марта, напоминает портал «Дни.ру». Как уточняет «Национальная служба новостей», у больной диабетом Началовой резко повысился сахар и врачи настояли на ее экстренной госпитализации, а позже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официальные представители певицы назвали ее состояние «сложным», отмечает агентство Nation News.

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