Звезда российского футбола: встречаясь с Шейк, Роналду постоянно говорил на русском

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:46
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Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Модель пыталась приучить Роналду говорить по-русскиФото: Flickr

Всемирно известный футболист, игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, встречаясь с супермоделью Ириной Шейк, постоянно говорил на русском языке. Об этом в шоу «КраСава» рассказал игрок сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев.

«Когда играли с [Криштиану] Роналду вместе, он еще встречался с Ириной Шейк. Постоянно говорил слова на русском: например, „вилка“ или „ложка“», — поделился Черышев.

Роналду встречался с уроженкой Еманжелинска Челябинской области Ириной Шейк до 2015 года. Сейчас супермодель замужем за актером Брэдли Купером. Пара воспитывает дочь.

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