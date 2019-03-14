Звезда российского футбола: встречаясь с Шейк, Роналду постоянно говорил на русском

Всемирно известный футболист, игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, встречаясь с супермоделью Ириной Шейк, постоянно говорил на русском языке. Об этом в шоу «КраСава» рассказал игрок сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Денис Черышев.
«Когда играли с [Криштиану] Роналду вместе, он еще встречался с Ириной Шейк. Постоянно говорил слова на русском: например, „вилка“ или „ложка“», — поделился Черышев.
Роналду встречался с уроженкой Еманжелинска Челябинской области Ириной Шейк до 2015 года. Сейчас супермодель замужем за актером Брэдли Купером. Пара воспитывает дочь.