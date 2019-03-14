В Германии увидели «ренессанс» Крыма после воссоединения с Россией

За пять лет население Крыма выросло на 500 тысяч человек, отмечают немецкие журналисты Фото: Михаил Курков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Пятилетний период российского Крыма обернулся для региона «ренессансом». Об этом заявили журналисты немецкого издания Der Globus Deutschland.

«Так называемая „аннексия“ оказалась своего рода ренессансом для полуострова и его жителей», — цитирует агентство Regnum немецкое издание. Там также отметили, что с 2014 года население Крыма выросло почти на 500 тысяч человек и теперь составляет порядка 2,3 миллиона жителей.

Немецкие журналисты в своей публикации также упоминают Крымский мост, реконструкцию международного аэропорта в Симферополе, прокладку газопровода по дну Керченского пролива и введение в строй на полуострове систем энергообеспечения. Издание также подчеркнуло, что в регионе продолжает активно развиваться туристическая отрасль.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. В результате 96,7% проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.