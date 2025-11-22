Disney отказался полностью уходить из России

Disney Enterprises продлила в России на 10 лет действие 31 товарного знака Фото: logo by TutterMouse/wikipedia.org/Общественное достояние

Роспатент продлил на 10 лет срок действия 31 товарного знака американской компании Disney Enterprises, которые были зарегистрированы в период с 2007 по 2011 год. Информация приводится в официальном заявлении ведомства. Несмотря на уход компании с российского рынка в 2022 году, права на использование этих товарных знаков сохранены.

Среди продленных товарных знаков — изображение известного фирменного замка и бренд Disney, а также наименования анимационных фильмов «Золушка» (Cinderella), «Бэмби» (Bambi), «Спящая красавица» (Sleeping Beauty) и имена популярных персонажей: Белоснежки (Snow White), Ариэль (Ariel), Пиноккио (Pinocchio), Питера Пэна (Peter Pan). Кроме того, продлено действие товарных знаков, связанных с изображениями таких персонажей, как Малефисента, Дональд Дак, Злая королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» и некоторых других, говорится в документах Роспатента на официальном сайте.