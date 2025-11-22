Двойника Аллы Пугачевой объявили в розыск

Двойник Аллы Пугачевой снизил ценник перед Новым годом практически в 12 раз Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Судебные приставы объявили в розыск пародиста Александра Пескова, известного как двойник Аллы Пугачевой, из-за задолженности в размере 13 миллионов рублей. В попытке погасить долг артист существенно снизил стоимость своих выступлений — практически в 12 раз перед Новым годом. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации, опубликованной в Mash, в прошлом Песков получал за одно выступление до пяти миллионов рублей.

По информации, опубликованной в Mash, в прошлом Песков получал за одно выступление до пяти миллионов рублей. На заработанные средства он приобрел две квартиры в Москве: одну площадью 99,2 квадратных метра в Лефортово, вторую — 96,3 квадратных метра на Арбате. Однако впоследствии его финансовое положение резко ухудшилось. Сначала налоговая служба ликвидировала его компанию «Театр под руководством Александра Пескова», а затем кредитор инициировал судебное разбирательство, потребовав взыскать с артиста 13 миллионов рублей. В результате к розыску Пескова приступили сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

В настоящее время 63-летний артист существенно снизил гонорар за выступления — до 400 тысяч рублей — и упростил требования к условиям проведения выступлений. В своем райдере он указывает следующие минимальные требования: в гримерной должны быть предоставлены 10 бутылок негазированной воды объемом 0,5 литра, четыре стула, две электрические розетки на 220 вольт и зеркало размером не менее 0,5 на 1,5 метра. Для участников массовки Песков просит обеспечить 12 стульев, 20 бутылок негазированной воды по 0,5 литра, настольную лампу, стол с зеркалом, 48 бутербродов с сыром, ветчиной и колбасой, а также пакетированный черный чай и кофе, молоко, сахар, электрический чайник и стаканчики. При соблюдении этих условий артист готов пародировать различных знаменитостей, включая Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева.