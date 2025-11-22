Депутат Боярский: защита россиян от звонков в Telegram и WhatsApp* оправдана

Решение Роскомнадзора частично ограничить голосовые вызовы в WhatsApp* - оправдано, заявил Боярский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежащих компании Meta, которая признана в РФ экстремистской) оказалось эффективным. После введения ограничений количество случаев мошенничества с использованием этих мессенджеров существенно сократилось, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Вернусь к решению, которое было реализовано 11 августа этого года, когда Роскомнадзор деградировал голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram. Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан», — заявил Боярский для ТАСС.

Он также обратил внимание на преимущества отечественного мессенджера MAX. По его мнению, в этом сервисе реализована более совершенная система безопасности, а наличие специальной службы позволяет быстро реагировать на обращения пользователей. Депутат подчеркнул, что благодаря оперативным мерам было заблокировано множество подозрительных аккаунтов и пресечено большое количество попыток мошенничества. Это, по его мнению, дает основания полагать, что MAX сможет стать платформой, на которой будет минимизирован риск столкнуться с мошенничеством, а любые попытки противоправных действий будут быстро нейтрализованы.

В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о введении мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Причиной такого решения стало то, что эти мессенджеры активно использовались для обмана россиян, вымогательства денег, а также для вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.