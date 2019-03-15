Депутата Мартынюка может сменить его коллега по больнице Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В гордуме Салехарда может появиться новый представитель местных медработников. По некоторым данным, в местном отделении «Единой России» хотят выдвинуть на выборы в думу известного в профессиональных кругах врача, заведующего травматологическим отделение окружной больницы Евгения Забару. Но сначала ему предстоит пройти предварительное голосование, рассказали инсайдеры в партии.

«Действующий председатель думы Владимир Мартынюк, который является заместителем главврача окружной больницы, не устраивает партию как председатель. Доверия среди местных медиков он тоже не вызывает, поскольку слишком много проблем в больнице в связи со многочисленными оптимизациями и реорганизациями. Поэтому есть желание, чтобы в думу пришел новый медик, пользующийся доверием коллег», — рассказал инсайдер.

По данным собеседников агенства, место председателя Забара не займет, потому что не обладает политическим опытом, но выиграть выборы сможет. В пресс-службе «Единой России» сообщают, что Евгений Забара уже подал документы для участия во внутрипартийном предварительном голосовании. Свою кандидатуру на партийные праймериз при этом выдвинул и Владимир Мартынюк. Получить коментарии у Евгения Забары и Владимира Мартынюка пока не получилось.