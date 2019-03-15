Поклонники Началовой молятся за здоровье певицы

Состояние известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой, которую врачи погрузили в искусственную кому, вызывает серьезные опасения поклонников. Накануне в СМИ появилась информация, что артистке стало хуже и у нее обнаружили отек мозга. Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева не подтвердила эти сообщения. В комментариях, которые пользователи оставляют в социальных сетях под новостями о состоянии певицы, они пишут, что молятся за ее выздоровление.
«Юлечка, молимся за тебя, — написал Вадим Сакаев в официальном паблике певицы во „ВКонтакте“. — Выздоравливай давай, ты же сильная!» Другие почитатели таланта певицы переживают за нее «как за своего родственника», как написал Олег Кассал, пожелавший Началовой быстрейшего выздоровления. «Возвращайся на сцену и к своей семье, где тебя любят и ждут! Здоровья и еще раз здоровья!» — написал пользователь, который, по его словам, никогда не являлся поклонником певицы.
Ранее сообщалось, что Началова был госпитализирована с двусторонним воспалением легких, напоминает «Утро.ру». Певица была погружена в состояние искусственной комы, ее состояние оценивается как тяжелое, напоминает портал «Дни.ру». Некоторые СМИ сообщили о начавшемся отеке мозга, но представители Началовой опровергли эту информацию.
Пиар-менеджер Началовой, Анна Исаева, ранее заявила, что ничего серьезно с певицей не произошло, напоминает «Национальная служба новостей». «С артисткой все благополучно… Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы», — написала Исаева в социальных сетях. По словам пиарщицы, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра: «Все живые люди, и даже звезды, иногда попадают в больницы».