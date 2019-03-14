Началовой стало немного лучше, говорит представитель певицы Фото: группа Юлии Началовой, Facebook

Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта, улучшается. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева в Instagram.

«Ей чуть-чуть лучше, — написала женщина. — Мы ждем ее. Мы держим кулачки». Исаева добавила, что Началова до сих пор находится в реанимации, но ее организм начал восстанавливаться.

Началова была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц 11 марта. У артистки резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Ранее сообщалось, что певицу ввели в искусственную кому. Позже появилась информация о том, что у нее отказали почки.