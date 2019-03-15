Источник: силовики пытались найти террористов на дорогах ХМАО

Кого нашли правоохранительные органы во время плана-перехвата — неизвестно Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Югре, на территории Нижневартовска и Нижневартовского района, правоохранительные органы объявляли план-перехват, в ходе которого искали причастных к задержанным представителям запрещенной в России террористический организации «ИГИЛ». Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовом ведомстве.

Источник агентства связывает объявленный план-перехват с антитеррористической операцией ФСБ, в рамках которой в ХМАО уже было задержано шесть сторонников ИГИЛ. «Ищут сразу четыре авто: Hyundai, Porshe, Kia и Honda», — рассказал корреспонденту «URA.RU» инсайдер. Также по информации источника, правоохранительные органы проверяли автомобили еще в Мегионе и Излучинске.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что план-перехват в Нижневартовском районе действительно объявлялся, но его связь с розыском террористов полностью опровергли. «В рамках розыскных мероприятий в целях задержания лиц, возможно причастных к совершению ряда преступлений на территории города Нижневартовска и Нижневартовского района, вводился план-перехват. В настоящее время в оперативных интересах информация о результатах проведённых мероприятий не разглашается», — прокомментировали в силовом ведомстве.

Получить официальный комментарий РУ ФСБ по Тюменской области на момент подготовки материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок агентства.

Как ранее сообщало агентство, специально подготовленная группа сотрудников ФСБ задержала в Сургуте шестерых уроженцев Кавказа, которых подозревают в связях с ИГИЛ. Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза» — помощником бурильщика и экскаваторщиком. У задержанных при себе были найдены взрывчатка, оружие, а также запрещенная экстремистская литература.