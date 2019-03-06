ФСБ, задержав в ХМАО шестерых сторонников ИГИЛ, продолжает зачистку региона

Следующая цель силовиков — Сургутский район Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО задержаны террористы запрещенного «Исламского государства»

Следственно-оперативные группы сотрудников ФСБ, которые провели в Сургуте крупнейшую антитеррористическую операцию и задержавшие шестерых сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, продолжат работу в другом муниципалитете ХМАО. Об этом 6 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, силовики, которые около трех месяцев работали в Сургуте, переместились в Сургутский район Югры, где уже есть очередные подозреваемые в экстремизме. «По моим данным, сейчас сотрудники ФСБ плотно займутся Лянтором, а также другими территориями района. Если опасения силовиков подтвердятся, то в ближайшее время можно ждать новых арестов, которые скорее всего не будут публичными», — резюмирует инсайдер.

Получить официальный комментарий РУ ФСБ по Тюменской области на момент подготовки материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок агентства.

Как ранее сообщало агентство, специально подготовленная группа сотрудников ФСБ задержала в Сургуте шестерых уроженцев Кавказа, которых подозревают в связях с ИГИЛ. Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза» — помощником бурильщика и экскаваторщиком. У задержанных при себе были найдены взрывчатка, оружие, а также запрещенная экстремистская литература.