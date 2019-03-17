Юлия Началова победила в конкурсе «Утренняя звезда» в восемь лет ФОТО: Юлия Началова, Instagram

Экс-ведущий телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев вспомнил начало творческой карьеры российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта. По словам Николаева, голос маленькой Юлии был настолько хорош, что специалисты засомневались, поет ли она вживую.

«Профессионалы думали, что это поется под фонограмму», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Николаева. «Восемь лет ей было, когда она появилась у меня и сразу заявила о себе», — добавил Юрий Николаев. Ведущий «Утренней Звезды» подчеркнул, что смерть Юлии Началовой — большая потеря для российской эстрады.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса также выразили соболезнования родным и близким 38-летней Юлии Началовой. «Я не могу в это поверить… », — написала певица Жасмин в Instagram. «Она была бойцом, ее ноги так болели почти все время, но она стойко стояла на высоких каблуках и улыбалась», — поддержала Корнелия Манго. «Какой ужас. Самые искренние соболезнования семье», — добавил журналист Владимир Соловьев.

Программа «Утренняя звезда» выходила на «Первом канале» с марта 1991 по октябрь 2002 года. В то время ведущим детского песенного конкурса был Юрий Николаев. Позднее программа демонстрировалась на телеканале ТВЦ с участием других ведущих.

Юлия Началова умерла в одной из московских больниц вечером 16 марта, напоминает RNS. Ранее певица перенесла операцию. После хирургического вмешательства у артистки началось кровотечение, которое врачи долго не могли остановить.