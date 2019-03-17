Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать с России убытки за Вторую мировую войну

Польские активисты попросили президента США Дональда Трампа помочь получить от России и Германии репарации (возмещение за причиненные войной убытки, выплачиваемое побежденным государством стране-победительнице — прим. ред). По данным газеты «Известия», поляки разместили петицию на сайте Белого Дома, в которой утверждают, что Россия оккупировала Польшу.
«Благодаря политике США многие государства и народы получили компенсацию за Вторую мировую войну. США стали победителем во Второй мировой войне и гарантом соглашений о возвращении военных репараций из России и ФРГ», — приводят «Известия» данные с петиции.
Сейчас петицию подписали более шести тыс. человек. Для того, чтобы ее рассмотрел Трамп, нужно собрать 93 тыс.подписей. Срок сбора подписей — 20 марта.
Ранее в Варшаве заявили, что Польша претендует на возмещение ущерба, нанесенного Германией в годы Второй мировой войны в той же степени, что и другие государства. В Варшаве подчеркнули, что Польша, являясь пострадавшей стороной, не отказывалась от выплат, однако на власти Польской Народной республики в свое время надавила Москва, и выплаты не были сделаны. Это не было закреплено юридически, поэтому Варшава намерена вернуться к вопросам получения репараций.
Аналогичное мнение ранее высказали в Минобороны Польши. В военном ведомстве подчеркнули, что Германия должна выплатить Польше военные репарации за потери, понесенные в 1939—1945 годах, сообщает RT.