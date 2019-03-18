В Кургане три дня будет гостить духовник патриарха Кирилла

Трехдневный визит в Курган духовника патриарха Кирилла, схиархимандрита Илии (Ноздрина), начинается 18 марта. Духовное лицо прибыло по приглашению врио губернатора Вадима Шумкова. Программа его визита размещена на сайте курганской епархии.
В понедельник и вторник схиархимандрит Илия проведет богослужение в кафедральном соборе Александра Невского в Кургане, начало в 17:30. Во вторник верующие смогут дважды побывать на службах с участием духовника патриарха — с восьми утра и в 17:30. В среду утром схиархимандрит Илия примет участие в службе в Богоявленском соборе.
Схиархимандрит Илия ранее передал врио губернатора Вадиму Шумкову ковчеги со святыми мощами, которые в день рождения области были вручены четырем зауральским приходам: Свято-Успенскому Далматовскому мужскому монастырю, Богоявленскому храму города Петухово, Крестовоздвиженскому храму села Звериноголовское и храму во имя Сошествия Святого Духа на апостолов в селе Шастово Варгашинского района (малой родине Шумкова). Кроме того, отец Илия передал для православных библиотек Курганской епархии православные книги.