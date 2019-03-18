Исковое заявление о банкротстве ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ, принадлежит «Курганмашзаводу») поступило в арбитражный суд Курганской области. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Предыдущее дело о банкротстве ЗКЛЗ было закрыто менее месяца назад.
Признать ЗКЛЗ несостоятельным требует зарегистрированное в Кургане ООО «Научно-производственная фирма „СК“-GROUP». Заявления о признании должника банкротом и об утверждении арбитражного управляющего поступили в суд 15 марта. Другие подробности об исковых требованиях и размере задолженности, которую требуют от ЗКЛЗ, пока не раскрываются. Исковые заявления еще не приняты к производству.
По данным из открытых источников, основным видом деятельности «СК»-GROUP является оптовая торговля машинами и промышленным оборудованием. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей, единственный учредитель и руководитель — Сергей Коновальчик. Оперативно получить его комментарии не удалось.
Как ранее сообщало «URA.RU», единственным учредителем ЗКЛЗ с января 2019 года является «Курганмашзавод». Ранее владельцем компании был концерн «Тракторные заводы». Это не первый иск о несостоятельности ЗКЛЗ. Предыдущую попытку обанкротить его предпринимали в августе 2016 года. В конце февраля 2019 года это дело прекратили после того, как ЗКЛЗ подписало мировое соглашение с участвовавшими в процессе кредиторами. «СК»-GROUP среди них не было.