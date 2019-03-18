Из-за снимка с лупой главу СК назвали «суперкриминалистом». ФОТО, ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 17:05
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Бастрыкин использовал лупу, чтобы рассмотреть фото с предполагаемого места преступленияФото: пресс-служба СКР

Пользователи соцсетей сравнили Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с «суперкриминалистом» из-за снимка, где он использует лупу для увеличения изображения на ноутбуке. С помощью лупы Александр Бастрыкин рассматривал фото с предполагаемого места преступления, пишет газета «Бизнес Online».

«Суперкриминалист Бастрыкин?» — шутит pomorAL. «Эта фотография наглядно показывает, как наше правительство взаимодействует с передовыми технологиями», — продолжает Артём Дорохин.

Фото были сделаны 13 марта на личном приеме граждан Москвы. По данным пресс-службы СКР, в тот день Бастрыкин принял 14 граждан.

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