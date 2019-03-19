Нарушения водителей будут передаваться в ГИБДД в режиме онлайн

Штрафовать будут моментально, без гаишников и камер Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство транспорта РФ собирается ввести в России единую информационную систему, которая позволит в режиме онлайн следить за грузовым и пассажирским транспортом. Автобусы и фуры оснастят тахографами, которые будут в реальном времени отправлять информацию о нарушениях в ГИБДД.

Бортовые регистрирующие приборы будут передавать ведомствам информацию о превышении скорости, а также данные о нарушении режима труда и отдыха шоферов. «Это позволит штрафовать водителей за нарушения без ГИБДД и камер», — уточняют «Известия» со ссылкой на заявление Минтранса. Сейчас для того, чтобы наказать водителя пассажирского автобуса или грузовика, нужно скачивать и распечатывать данные с тахографа, либо запрашивать эти данные у транспортной компании.

Создание в внедрение такой системы, как уточняет издание, оценивают в 1,4 млрд рублей. В Минтрансе предполагают, что онлайн-слежка за водителями поможет снизить количество аварий с фурами и пассажирскими автобусами. Ввести систему планируется уже в этом году.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на автомобилистов в России в ближайшее время может свалиться в два раза больше штрафов. Это произойдет из-за отмены скидок на плату за нарушения. Кроме того, на дорогах страны появятся «народные инспекторы», которые могут подвести водителя под штраф, имея только мобильный телефон.