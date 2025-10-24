ВСУ нанесли удары по подстанции в Курской области
24 октября 2025 в 12:34
В Курской области утром ВСУ нанесли удары по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населённый пункт Октябрьское. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.
