Звезды «Битвы экстрасенсов» оценили теорию о проклятии «Последнего героя»

Оккультист Влад Кадони не видит мистики в смерти певицы Началовой Влад Кадони, Instagram

Бывшие участники программы «Битва экстрасенсов» прокомментировали теорию о проклятии реалити-шоу «Последний герой», возникшую после смерти певицы Юлии Началовой. 38-летняя звезда стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона «Последнего героя» после рэпера Децла и певицы Жанны Фриске. Оккультист Влад Кадони и медиум Данис Глинштейн рассказали «URA.RU», что в череде смертей экс-участников проекта нет ничего мистического.

Уход Началовой из жизни не был связан с миром магии, заявил в беседе с «URA.RU» финалист 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони. «Смерть людей не моя специализация. Однако в гибели замечательной Юлии Началовой совершенно точно нет мистики», — высказался Кадони.

С мнением коллеги согласился медиум из Екатеринбурга, финалист 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Данис Глинштейн. По его мнению, возникновение различных мистических теорий связано лишь со стремлением шарлатанов, выдающих себя за магов, сделать себе имя. «Все разговоры о том, что Юлия была проклята, — полный бред. Люди вообще везде любят искать мистику. Ее, если честно, можно приплести ко всему, и обычно этим занимаются те, кто хочет легкого пиара. В череде всех этих смертей нет ничего потустороннего. В случае с Началовой это было безалаберное отношение к себе и нежелание лечиться», — заявил Глинштейн в разговоре с «URA.RU».

После смерти певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, в Сети начала распространяться теория о проклятии реалити-шоу «Последний герой». Началова стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона после рэпера Децела (Кирилла Толмацкого), умершего в феврале 2019 года, и певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году.