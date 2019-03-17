Проклятие «Последнего героя»: Началова умерла вслед за другими звездами четвертого сезона шоу

Певица Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта на 39-м году жизни, стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона реалити-шоу «Последний герой».
Певица умерла в одной из больниц Москвы от остановки сердца. Началова участвовала в «Последнем герое» в 2003 году. Другой участник четвертого сезона, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 4 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности. Первой из четвертого сезона от рака головного мозга умерла в 2015 году певица Жанна Фриске.
Третий сезон шоу также ведет список умерших знаменитостей. Один из ярких участников «Последнего героя», певец и композитор Крис Кельми, был найден мертвым в особняке 1 января 2019 года. Другая участница этого сезона, актриса и режиссер Вера Глаголева, ушла из жизни в 2017 году, у нее был рак желудка. Ведущий первого сезона шоу в 2001 году Сергей Бодров-младший погиб в 2002 году. При невыясненных обстоятельствах в ноябре 2017-го пропал участник первого сезона Сергей Сакин. Его тело было обнаружено в лесу в мае 2018 года.