СМИ: незадолго до смерти Началова боролась с онкологией

Врачи диагностировали у Юлии Началовой лимфому Фото: страница Юлии Началовой в Instagram

Певица Юлия Началова, которая скончалась 16 марта, переживала за свою жизнь из-за лимфомы, с которой ей удалось справиться незадолго до съемок телепроекта «Один в один». Об этом журналистам рассказал телеведущий и участник этого шоу Егор Иващенко.

«Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание — лимфому», — рассказал «Комсомольской правде» Иващенко. Певица ему рассказала, что врачи диагностировали заболевание на ранних стадиях, что помогло быстро с ним справиться.

При этом, по словам собеседника издания, Юлия говорила, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь. Этот разговор якобы состоялся около месяца назад. «Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход», — заключил телеведущий.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс.