Курганское предприятие, основанное при Николае II, уличили в невыплате зарплат десяткам сотрудников

Работники КСМ добились выплаты зарплат, обратившись в прокуратуру Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предприятие «Кургансельмаш» (КСМ), основанное в начале прошлого века при царе Николае II, накопило долги по зарплате перед своими работниками за ноябрь и декабрь 2018 года, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Зауралья. Как раз в эти месяцы в арбитражном суде Курганской области решался вопрос о банкротстве предприятия.

«Установлено, что перед 70 гражданами имелась задолженность по выплате заработной платы в сумме свыше миллиона рублей за период ноябрь — декабрь 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа. Проверку на КСМ прокуратура организовала после жалобы работников завода о том, что в течение длительного периода времени они не могли получить положенные им деньги.

По итогам проверки прокуратура Кургана обратилась в суд с требованием взыскать с КСМ просроченную задолженность. В настоящее время предприятие полностью рассчиталось со своими работниками.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ноябре 2018 года налоговая служба потребовала признать КСМ банкротом, заявив о миллионных долгах предприятия, вызванных неуплатой НДС, налогов на прибыль и на имущество, страховых взносов. Дело о банкротстве прекратили лишь в январе 2019 года, после того, как завод рассчитался с большей частью этих долгов.

КСМ берет начало с механической мастерской, основанной в 1900 году. В 1904 году в Кургане был открыт чугунно-меднолитейный и механический завод, получивший в советское время название «Кургансельмаш».