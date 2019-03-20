19 марта 2019

На первой встрече с челябинским губернатором у его подчиненных забрали телефоны

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 16:07
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Алексей Текслер и Николай Цуканов встретились с чиновниками за закрытыми дверямиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта проводит в закрытом режиме свое первое заседание правительства региона. У всех руководителей перед входом в зал забрали мобильные телефоны.

На заседание позвали только тех, кто входит в правительство — вице-губернаторов и министров. Обычно в таких мероприятиях участвуют и начальники главных управлений, но на этот раз их не пригласили. Чиновники отправились на заседание сразу после того, как полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил Текслера челябинским элитам. Сам Цуканов также участвует в заседании.

Ожидается, что с заседания все члены правительства выйдут в статусе «и.о». Полномочия вице-губернаторов, министров и начальников главного управления истекли сразу после отставки действующего главы региона. Но для того, чтобы получить статус «и.о», необходимо подписание Текслером специального распоряжения.

Как заявил прессе Алексей Текслер, в ближайшее время он займется формированием команды. Он намерен опираться на местные кадры, в их числе и те, кто уже работает в правительстве.

Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области после того, как президент РФ принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского.

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