На первой встрече с челябинским губернатором у его подчиненных забрали телефоны

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 20 марта проводит в закрытом режиме свое первое заседание правительства региона. У всех руководителей перед входом в зал забрали мобильные телефоны.
На заседание позвали только тех, кто входит в правительство — вице-губернаторов и министров. Обычно в таких мероприятиях участвуют и начальники главных управлений, но на этот раз их не пригласили. Чиновники отправились на заседание сразу после того, как полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил Текслера челябинским элитам. Сам Цуканов также участвует в заседании.
Ожидается, что с заседания все члены правительства выйдут в статусе «и.о». Полномочия вице-губернаторов, министров и начальников главного управления истекли сразу после отставки действующего главы региона. Но для того, чтобы получить статус «и.о», необходимо подписание Текслером специального распоряжения.
Как заявил прессе Алексей Текслер, в ближайшее время он займется формированием команды. Он намерен опираться на местные кадры, в их числе и те, кто уже работает в правительстве.
Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области после того, как президент РФ принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского.