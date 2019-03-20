Челябинские чиновники ищут вакансии: «Я в школу учителем пойду, а ты?»

Чиновники челябинского правительства ждут решений Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В правительстве Челябинской области ощущается «чемоданное настроение» после назначения 19 марта врио губернатора Алексея Текслера. Высокопоставленный источник «URA.RU» отмечает, что час Х был назначен на вторник, когда полпред президента в УрФО Николай Цуканов представит его южноуральским элитам. По настроению и окружению врио губернатора можно будет сделать первые выводы о том, какая будет ротация в правительстве. Корреспонденты «URA.RU» выяснили, что само руководство области думает о своем будущем и планах коллег.

Самая распространенная шутка в правительстве области в среду — вопрос о том, у кого какая специальность в дипломе об образовании. «Я учителем работать пойду, а ты куда?», — подкалывают друг друга чиновники.

Такие шутки, скорее, защитная реакция членов правительства. Практика показывает, что большинство руководителей области и после смены губернатора остается на своих местах. Экс-глава региона Борис Дубровский только в ноябре 2017 года перекроил структуру правительства под себя — спустя почти четыре года после назначения врио.

«Магнитогорцы» стали токсичными

Евгений Редин (слева) считается ближайшим соратником Бориса Дубровского (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сами чиновники говорят, что наименьшие шансы сохранить свои позиции у «магнитогорского клана» — выходцев из второго по величине города области, переехавших в Челябинск вслед за Дубровским. Среди них — первый вице-губернатор Евгений Редин. Он курирует социальную сферу.

Под вопросом назначенная по его протекции министр социальных отношений Татьяна Никитина. Глава минобразования области Александр Кузнецов работал еще при экс-губернаторе Михаиле Юревиче, особых претензий к нему не было. Министр здравоохранения Сергей Приколотин в январе отметил первый год работы в должности. Его шансы сохраниться также оцениваются, как высокие.

Еще один участник «магнитогорской группы» 64-летний Евгений Тефтелев близок к Борису Дубровскому, как никто другой. Его называют одним из первых кандидатов на отставку. Чиновник был настолько непопулярен в кресле мэра Челябинска, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов чуть ли не требовал от бывшего губернатора вернуть Тефтелева в Магнитогорск.

Евгения Тефтелева называют одним из первых кандидатов на отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Невелики шансы получить назначение на свою нынешнюю должность у министра имущества Алексея Бобракова. У него были натянутые отношения с куратором Тефтелевым. Просить за чиновника, кажется, некому. В свое время он фактически случайно попал в правительство — его попросили передать мандат депутата Госдумы Михаилу Юревичу после его отставки с поста губернатора. Бобраков без вопросов это сделал. И, несмотря на регулярнее претензии к его работе, его позиции в прежней команде были крепки.

Вице-губернатор Олег Климов в этом году отмечает 64-летие. Генерал-майор, работавший до перехода в правительство начальником Главного управления МЧС по области, уже выработал необходимый стаж. С большой вероятностью он сам уступит свой пост, если его не попросят задержаться.

Кураторы энергетики — «на коне»

По данным инсайдеров, еще недавно планировал перейти на другую работу вице-губернатор Сергей Шаль. Он по долгу службы контактировал с Минэнерго РФ и Алексеем Текслером в частности. Теперь его шансы сохранить должность оцениваются как максимальные, если он сам не подаст заявление об отставке. Это же касается подведомственного ему министра тарифов Татьяны Кучиц.

Сергей Шаль (слева) в отличие от коллег с большой вероятностью сохранит должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подчинении Шаля также минстрой области, чей руководитель Виктор Тупикин возглавлял ведомство при Петре Сумине, Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском. Ходят разговоры о том, что под министром «качается кресло», есть вопросы у силовиков. Однако до сих пор ему удавалось отбиваться от претензий и сохранять свою должность. Как говорят, благодаря связям с некими «высокопоставленными людьми в мундирах».

Еще один подчиненный Шаля, министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик полтора месяца находится на больничном. Говорят, он ждал, чем закончится расследование Федеральной антимонопольной службы по делу о картельном сговоре между его ведомством, АО «Южуралмост» и Борисом Дубровским. 18 марта ФАС объявила, что материалы направлены в МВД и Генпрокуратуру. Теперь коллеги сильно сочувствуют Дмитрию Микулику, и это не связано со здоровьем.

Экономблок — под ударом

Руслан Гаттаров (справа) может исполнить мечту — вернуться в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Экономический» вице-губернатор Руслан Гаттаров в неофициальных разговорах подчеркивал, что его в Челябинске держат только обязательства перед Борисом Дубровским, но они ограничиваются осенью 2019 года. А после выборов, даже в случае победы Дубровского, он хочет вернуться в Москву, где живет его семья. Похоже, чиновник сбросит «оковы» на полгода раньше.

Под вопросом и его креатуры — главы минэкономразвития области Сергей Смольников и министерства связи и информационных технологий Александр Козлов. Другой подчиненный Гаттарова, руководитель постоянного представительства области в Москве Александр Шепилов, выиграл конкурс «Лидеры России». После этого в Челябинске ждут его движение только «вверх».

Сергей Сушков и Евгений Голицын (справа) пока выглядят незаменимыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Куратор внутренней политики в правительстве области вице-губернатор Евгений Голицын работал еще при первом главе региона Петре Сумине. Считается, что он останется в должности, поскольку, как опытный аппаратчик, даст новой команде все расклады по персоналиям в и резиденции, и в муниципалитетах.

Вице-губернатор Сергей Сушков был на хорошем счету и напрямую подчинялся Юревичу и Дубровскому. Он возглавлял минсельхоз во время резкого роста всех показателей в агропромышенном комплексе региона. В 2017 году был повышен до замглавы региона. О нем хорошо отзываются силовики. С большой вероятностью Сушков останется в должности. Если так, то сохранится в должности министра экологии его протеже Сергей Лихачев.

В спорте ждут перемен

Вадим Евдокимов в должности вице-губернатора курирует министерство культуры и министерство спорта, отвечает за все крупные мероприятия в регионе, а на время поготовки к выборам был назначен куратором СМИ. Он кажется незаменимым. И высоко ценит главу минкульта Алексея Бетехтина, что резко повышает шансы того остаться в правительстве. А вот подчиненный Евдокимову министр спорта Леонид Одер более близок к магнитогорской команде. За его будущее в этой должности готовы поручиться не многие.

Иван Сеничев (слева) — представитель губернатора в «Тракторе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин и министр финансов Андрей Пшеницын подчиняются лично губернатору. Уже это говорит о значимости их структур. В правительстве считают, что оба с большой вероятностью останутся работать в команде Алексея Текслера.

Челябинский губернатор по должности является президентом ХК «Трактор». Борис Дубровский назначил директором этого клуба свое доверенное лицо — манитогорца Ивана Сеничева. В свете скандалов с болельщиками и неудачного выступления клуба в чемпионате, клуб может возглавить другой специалист.

«Сейчас все ждут, когда появится Текслер и какие установки он даст, кто будет в его окружении. С ним приехали помощники. Но должен быть кто-то, кто вместе с силовиками будет подсказывать по кадрам. Вот этот человек, так называемый „поводырь“, пока самая большая загадка», — резюмировал чиновник.