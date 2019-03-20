Кортнев посоветовал не принимать на веру все то, что пишет Шнуров. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев призвал не относиться серьезно к заявлению фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова о прощальных гастролях.

«Мне кажется, что Сергей Шнуров временами не вполне отдает себе отчет в том, что говорит. Судя по его стихотворным опусам, человек не вполне контролирует речь. Так что — Бог ему судья», — сказал «URA.RU» Кортнев. Он посоветовал не принимать на веру все то, что пишет Шнуров.

В среду, 20 марта, Шнуров заявил, что стадионный тур команды в этом году станет прощальным. Тур группы стартует 4 июня в Калининграде, после этого «Ленинград» выступит в Москве 14 июня. В графике выступлений — Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Тур завершится в Санкт-Петербурге 12 октября. Напомним, что «Ленинград» был создан в 1997 году.