В Москве простились с авторитетом, из-за которого сорвались похороны Началовой

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили бизнесмена, одного из лидеров Солнцевской преступной группировки и бывшего возлюбленного певицы Лолиты Милявской Арнольда Спиваковского. СМИ сообщают, что из-за прощания с ним могли быть отложены похороны артистки Юлии Началовой.
«В Москве на Троекуровском кладбище хоронят одного из лидеров солнцевской ОПГ Арнольда Спиваковского», — сообщает telegram-канал 112. Как пишет «Фонтанка», ранее из-за большой востребованности мест на кладбище родственникам Началовой отказали в похоронах в назначенный день (19 марта) и перенесли их на более поздний срок.
Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта из-за остановки сердца, которое не выдержало воспалительного процесса, напоминает «Национальная служба новостей». «Сильный абсцесс, заражение крови», — комментировал причины смерти отец артистки. Кровотечение у певицы открылось после операции на ногу. Похороны Началовой на Троекуровском кладбище пройдут 21 марта, уточняет телеканал 360.